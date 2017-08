L’accent français élu le plus sexy du monde: les concernés en doutent

«Pour ne plus complexer avec son accent français en anglais, il faut se dire que finalement, celui-ci est sexy»: les internautes ont réagi aux résultats du sondage désignant l’accent français comme étant le plus sexy du monde.

Vous êtes charmés par l'accent italien, anglais ou encore russe? Détrompez-vous, le prix de l'accent le plus sexy du monde est attribué… au français, a révélé jeudi le site spécialisé dans l'apprentissage des langues étrangères en ligne Babbel.

Suite à la publication des résultats sur le site, les utilisateurs de Twitter se sont divisés en deux camps: les uns se réjouissent de ce fait, mais d'autres sont perplexes parce, que les Français eux-mêmes sont plus attirés par l'accent italien.

L’accent français élu le plus sexy du monde devant les italiens. Je comprend pas… — spinelli 🥃 (@Lizaneye) 3 августа 2017 г.

L'accent italien le plus craquant pour les Français. En même temps, il y a-t-il plus belle langue que l'Italien? 🇮🇹 pic.twitter.com/sy0nh5kL2I — Grégoire Lemarchand (@greglemarchand) 3 августа 2017 г.

À la radio ils disent que l'accent français est le plus sexy du monde… ptdrrrrrr pas vraiment — minouche 😽 (@ManonLch) 3 августа 2017 г.

L'accent français élu accent le plus sexy du 🌍

L'accent toulousain élu accent le plus sexy de 🇫🇷.



J'ai au moins ça pour moi 😁💪🏼 — Léo Garcia (@LGarcia__09) 2 августа 2017 г.

L'accent français (en anglais) serait considéré comme le plus "sexy au monde" d'après #Voltage. OK je vais plus faire d'effort alors 😂😂 — Christelle M. (@HoPeFuuL_gIrL) 4 августа 2017 г.

L'accent français serait le plus sexy du monde. Bon à savoir!!! Mais quid des autres accents qu'on retrouve sur… https://t.co/Hde7PrM6cZ — CITF (@focuscitf) 3 августа 2017 г.

askip le fait d'être étrangère dans un pays ça "donne du charme" et la façon de parler avec l'accent français — coline (@wondvrlxnd) 3 августа 2017 г.

«Pour ne plus complexer avec son accent français en anglais, il faut se dire que finalement celui-ci est sexy», a écrit l'utilisateur LeConjugueur, se référant au fait que la prononciation des Français suscite parfois des moqueries parmi les anglophones natifs.

Selon l'hypothèse d'un utilisateur, ce «n'est qu'une impression».

C'est pas qu'une impression, hein. Pour les personnes ne parlant pas français, l'accent français est sexy (je ne sais pas comment, mais bon) — var=4Σ((-1)ⁿ/(2n+1)) (@V4rp1e) 25 июля 2017 г.

Tout le monde aime il parait. Sauf les Français! Je crois que personne n'aime l'accent de son pays dans une autre langue. — Anne-Louise Echevin (@annelouechevin) 2 августа 2017 г.

Pffff je prefere 1000 fois un anglais qui parle français avec l'accent British — Captain Cat 🦁 (@Chloe__bd) 3 августа 2017 г.

Sur les 15.000 utilisateurs interrogés par el site, 63% des Australiens et 43% des Américains considèrent l'accent français comme séduisant. Il arrive en tête suivi de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand et du portugais. En outre, l'accent russe est largement perdant. Il est considéré comme le moins sexy et arrive même derrière le polonais, le turc, le danois et le néerlandais.