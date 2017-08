Quelle langue parler dans l’espace? Thomas Pesquet l’explique en russe

Les membres de l'équipage de l'expédition 50/51 se sont réciproquement enseigné leur langue maternelle, a raconté vendredi à Moscou Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne.

«Vous savez, il m‘était très difficile d'apprendre le russe, mais Oleg [le cosmonaute russe Oleg Novitski] parle désormais aussi parfaitement le français. Nous nous sommes enseigné l'un à l'autre notre langue respective. Je parlais français, Oleg parlait russe. On parlait aussi anglais [à bord de l'ISS], tout était parfait», a raconté, en russe, M. Pesquet lors d'une conférence de presse.

«L'essentiel est que nous nous sommes compris, peu importe quelle langue nous parlions. C'était un mélange de français, d'anglais et de russe», a pour sa part ajouté Oleg Novitski.

Thomas Pesquet et Oleg Novitski se sont rendus sur l'ISS dans le cadre de la mission 50/51 avec l'Américaine Peggy Whitson à bord du vaisseau Soyouz MS-03 depuis le cosmodrome de Baïkonour, le 17 novembre 2016. MM. Pesquet et Novitski sont rentrés le 2 juin, et Mme Whitson retournera sur Terre avec l'équipage de l'expédition suivante, 51/52, accompagnée du Russe Fedor Yourtchikhine et de l'Américain Jack Fischer.