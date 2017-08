Même le sèche-cheveux ne peut pas faire fondre cette glace inventée au Japon

Des chercheurs du Biotherapy Development Research Center de la ville japonaise de Kanazawa ont trouvé la solution pour les gourmands qui ont du mal à se régaler avec une glace pendant la canicule: la sucrerie fraîche ne tombera plus sur le pantalon et les doigts ne resteront plus collés à cause du sucre.

À en croire le président du centre de recherche sur la biothérapie, Takeshi Toyoda, même l'air chaud du sèche-cheveux ne sera pas en mesure de changer la forme de cette glace «résistante à la chaleur».

«La glace ne fondra pas et sa forme ne changera pas même sous l'effet de l'air chaud du sèche-cheveux», s'est-il vanté.

Pourtant, cet effet insensé est dû au pur hasard, à un tsunami et… aux fraises.

En 2011, le Japon a été frappé par un tsunami qui a rendu une énorme quantité de fraises pas assez présentables pour être commercialisées. Alors, le Biotherapy Development Research Center a demandé à un chef pâtissier d'inventer un dessert à base de fraises. Le chef a donc décidé de mélanger les fraises, et plus précisément le polyphénol, molécule extraite des baies, avec différents desserts et a remarqué que cet ingrédient les solidifiait instantanément. C'est ainsi que l'idée de figer la glace est née.