Il construit un parc à 51 millions de dollars pour sa fille autiste

La fille de Gordon Hartman, habitant du Texas, souffre d'autisme, ce qui l'empêche de communiquer normalement avec les autres enfants. Pour permettre à Morgan (c'est son nom) de jouer librement avec les enfants qui ont les mêmes particularités et avec des adultes, il a donc décidé, en 2007, de vendre son entreprise de construction et de se lancer dans la construction d'un parc accessible aux enfants «particuliers».

From construction site to paradise. ☀️💦 #TBT #MorgansInspirationIsland #MorgansWonderland #TexasToDo #VisitSanAntonio Публикация от Morgan's Wonderland (@morganswonderlandtexas) Июл 27 2017 в 8:30 PDT

À ces fins, il a créé une organisation à but non lucratif, The Gordon Hartman Family Foundation, qui aide les enfants handicapés.

Le parc, doté de carrousels, de petits trains et d'autres attractions, mais aussi de zones de jeu pour les enfants handicapés, lui a d'abord coûté 34 millions de dollars. Baptisé Morgan's Wonderland, il a ouvert en 2010 à San Antonio, Texas.

D'habitude, ces attractions «normales» sont inaccessibles aux enfants handicapés.

Un million de visiteurs de 67 pays et de 50 États américains se sont déjà rendus dans ce parc, qui est gratuit pour les enfants handicapés. Ceux-ci constituent un tiers des visiteurs.

Happy Friday, friends! #FridayFeeling #MorgansInspirationIsland #MorgansWonderland #TexasToDo #inclusion Публикация от Morgan's Wonderland (@morganswonderlandtexas) Июл 28 2017 в 8:55 PDT

L'entreprise est déficitaire, elle est financée par des dons. Mais cela ne décourage pas le père. Il est fier que sa fille, dont le prénom a donné le nom du parc, se sente comme une star du rock quand elle y vient: tout le monde veut se faire prendre en photo avec elle. Ceci rend heureux l'intéressée et surtout son papa.