Les restes de 202 soldats de l’armée soviétique réenterrés en Estonie

Ce samedi 5 août, une cérémonie funèbre a été organisée dans le village estonien de Sinimäe, près de la frontière russe, à l’occasion de la réinhumation des restes de 202 soldats soviétiques morts dans les combats féroces pour la libération du territoire estonien des nazis en 1944.

Les dépouilles ont été découvertes par des membre du club de recherche Kamérade, et ont été réenterrées dans une sépulture, dans laquelle reposent les restes de plus de 12.000 soldats soviétiques qui ont sacrifié leurs vies pendant la libération de l'Estonie de l’Allemagne nazie.

Des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ont assisté à la cérémonie, ainsi que les présidents des organisations d'anciens combattants et des associations de compatriotes russes.

Du 24 juillet au 10 août 1944, les hauteurs près de Sinimäe ont été le théâtre des combats les plus sanglants et féroces qui ont eu lieu sur le territoire estonien. Le nombre de victimes exactes des deux côtés reste inconnu. Selon diverses estimations, ce chiffre varie entre plusieurs dizaines et plus d’une centaine de milliers de morts.