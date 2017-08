Préoccupée par son image, la Chine interdit à ses touristes les saluts nazis en Allemagne

Deux touristes chinois ont été arrêtés samedi à Berlin après avoir posé pour des photos devant le bâtiment historique du Reichstag en faisant des saluts nazis, a annoncé CNN.

Bien que les touristes affirment qu'il ne s'agissait que d'une blague, ils ont été accusés d'avoir enfreint la loi allemande et ont été condamnés à une amende de 500 euros. Ils ont ensuite quitté l'Allemagne pour continuer leur voyage, a indiqué dimanche l'ambassade de Chine à Berlin

Notons que la législation allemande interdit l'utilisation en public de certains symboles tels que des gestes, des uniformes et des drapeaux affiliés à des organisations hors la loi, y compris celles liées aux nazis.

L'ambassade de Chine à Berlin s'est dite préoccupée par le fait qu'un tel comportement nuisait à l'image de la Chine et a souligné que les ressortissants devaient respecter les lois des pays dans lesquels ils se trouvaient.

«[Les touristes] doivent non seulement voyager en toute sécurité, mais aussi respecter les lois locales, la culture et les coutumes en évitant les mots ou les actions qui nuiraient à leur image et de à celle de leur nation», a déclaré Zhou Anping, le chef de la section consulaire de l'ambassade de la Chine à Berlin.