Un couple d'immigrés aux USA s'offre une rue de San Francisco

Tina Lam et Michael Cheng, un couple d'immigrés installés dans la ville américaine de San Jose, ont réussi à s'offrir une des rues les plus chères de San Francisco après que l'administration fiscale a commis une erreur monumentale, indique le site Mercury News. La rue située dans le quartier chic Presidio Terrace a été mise en vente aux enchères parce que, pendant les 30 dernières années, ses habitants n'ont pas acquitté leurs impôts dont le montant s'élevait à 14 dollars par an.

​Les avis de redressement ont été envoyés par erreur à l'adresse de l'ex-représentant de l'association des résidents de Presidio Terrace. Finalement, le couple d'immigrés a acheté la rue pour un montant total de 90.000 dollars.

Selon la chaîne CBS, des sénateurs et des hommes politiques connus possèdent des immeubles dans ce quartier. Les nouveaux propriétaires de la rue ne veulent pas la revendre. Selon Tina Lam, le couple envisage seulement d'y introduire le stationnement payant.

Les propriétaires des immeubles de Presidio Terrace se sont déjà adressés aux autorités municipales pour vérifier la légalité de cette vente.