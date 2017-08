Un nouvel Hollandais volant?

Les passagers d’un somptueux bateau de croisière parti de Sydney pour rejoindre Dubaï ont vécu une aventure extraordinaire. Pour éviter de vrais pirates, le navire a éteint toutes ses lumières et est devenu un véritable fantôme.

Le bateau de croisière Sea Princess a vécu une aventure bien singulière. Pour éviter d'être victime d'un acte de piraterie, le navire a éteint toutes ses lumières et est ainsi resté un véritable vaisseau fantôme pendant 10 jours, signale le journal The Independent. Non seulement l'équipage du liner, mais également les passagers ont pris part à cette opération.

Le liner parti de Sydney pour rejoindre Dubaï en était à sa 104ème journée de voyage quand son capitaine a informé les 1.900 passagers que l'interdiction totale d'allumer la lumière à bord entrerait en vigueur pendant la nuit. Les passagers ont dû rester dans leurs cabines pour être plus facilement comptés par l'équipage en cas de danger.