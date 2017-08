«Météo devenue folle»: après la canicule, la grêle attend la Grèce

Le service météorologique grec EMY a lancé une alerte aux orages et aux averses accompagnées de grêle qui viendront noircir le ciel après la vague de chaleur qui touche le pays cet été. Face à ce changement brutal, la plupart des medias ont mis en garde la population fatiguée de la canicule.

«La météo est devenue folle: après 41 degrés de chaleur, viendront les tempêtes et la grêle», relate le journal grec Protothema. «De la chaleur étouffante à la pluie», note de son côté le site d'information cretedoc.gr décrivant les perturbations météorologiques dans le pays.

Depuis le début de la semaine, l'ensemble de la Grèce est en proie à la canicule, le mercure frôlant 42 degrés à l'ombre. Un changement brusque doit se produire jeudi lorsque les fortes chaleurs laisseront la place aux pluies et tempêtes amenant des chutes de grêle et des rafales de vent. Les averses sont attendues dans la partie nord de la Grèce ainsi que dans l'ouest et le centre de la Macédoine.