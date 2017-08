Vous cherchez l'amour à gauche? Les fans de Mélenchon vous attendent sur «Insoumeetic»!

Vous êtes un insoumis modèle et cherchez de l’amour? Sputnik a une bonne nouvelle à vous annoncer: les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon peuvent désormais trouver leur âme-sœur dans un groupe Facebook dédié aux rencontre entre les gauchistes!

Que faire pour que l'amour ne soit pas victime des divergences politiques? Il semble que les insoumis aient trouvé une solution à ce problème.

«Insoumeetic» est une page Facebook qui a pour but de rapprocher l'électorat de gauche et de Jean-Luc Mélenchon en particulier.

«Rencontres pour Célibataires "intransigeants"», lit-on dans la description du groupe qui invite ses membres insoumis à y poster leur photo et un petit descriptif, sans oublier de préciser leur lieu de résidence. La communauté romantico-politique compte d'ores et déjà plus de 3.600 adhérents.

Certains participants avouent même avoir rencontré leur destinée grâce à la plateforme mélenchoniste.

D'autres se préparent à aller aux rendez-vous et demandent de l'aide pour choisir le code vestimentaire approprié.

HELP — J'ai rendez-vous avec une fille rencontrée sur Insoumeetic. Dois-je mettre une cravate? — Francois Thomazeau (@sauveurmerlan) 12 августа 2017 г.

Les internautes ont également trouvé le lien entre le silence du compte officiel de la France Insoumise sur Twitter et l'apparition d'«Insoumeetic».

@FranceInsoumise ça s'passe bien les vacances? Plus rien publié depuis le 3 août…Et en couples grâce à Insoumeetic? — Gil Gil Photo (@GilGilPhoto) 13 августа 2017 г.

Il y a ceux qui n'arrivent pas à dissimuler leur joie et leur admiration pour ce nouvel outil de rencontres.

J'suis absolument mort, Insoumeetic c'est un truc venu du ciel c'est beaucoup trop genial — Galaad (@GalaadEmeraud) 14 августа 2017 г.

En outre, le «Tinder» pour pro-Mélenchon pourrait aider le candidat de la France insoumise à élever une génération de partisans, ironise-t-on sur le réseau social.

Et zut, les insoumis inventent la consanguinité des idées grâce à l'application #Insoumeetic — seb voyages (@sebvoyages) 12 августа 2017 г.

#insoumeetic: faire se reproduire les insoumis entre eux… pour gagner les élections 2037? Ce sera trop tard pour @JLMelenchon — Mathieu Bonnier 🌹 (@Mat__bon) 2 августа 2017 г.

