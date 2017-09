Un couple de cannibales russes? De nombreux massacres pas encore confirmés

Les informations selon lesquelles «un groupe de cannibales» aurait commis de nombreux massacres dans la ville russe de Krasnodar ne sont pas encore confirmées, d'après le comité d'enquête de la Fédération de Russie.

Le responsable du comité d'enquête de la Fédération de Russie Vadim Bougaenko a déclaré jeudi aux journalistes que «pour l'instant l'enquête n'a révélé qu'un seul meurtre» et qu'il n'y avait pas encore d'éléments permettant de parler de nombreux massacres. En ce qui concerne la piste du cannibalisme, elle n'est pas exclue, mais ne sera confirmée que suite aux résultats de l'expertise, d'après le comité d'enquête de la Fédération de Russie.

Les habitants de la ville russe de Krasnodar, Natalia et Dmitri Bakchaev, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir assassiné une femme dans le but de la manger. D'après les données de l'enquête, un conflit a éclaté et s'est achevé par le meurtre d'une femme dans le cadre d'une soirée alcoolisée entre les suspects et la victime. Les époux sont suspectés d'avoir démembré leur victime et caché les parties de son corps.