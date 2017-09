Smartphone maudit: après le Galaxy Note 7, le tour de l’iPhone Plus 8?

À peine les premiers iPhone 8 sont-ils sortis des chaînes de production pour entrer sur le marché mondial à grand fracas qu'un grave problème, présent notamment parmi les exemplaires du Galaxy Note 7, a surgi… La propriétaire d'un iPhone 8 Plus flambant neuf a constaté que son smartphone avait explosé, annonce le site The Inquirer se référant à des médias locaux.

Une femme nommée Wu de la ville de Taichung (Taïwan) a acheté un iPhone 8 Plus de 64 Go le 23 septembre. Trois jours plus tard, elle a mis son téléphone en charge et quelques minutes plus tard il aurait explosé.

Toutefois, le terme «explosé» est probablement un peu exagéré: l'écran de l'iPhone 8 Plus a été déformé par ce qui semble être une faille de batterie. L'intérieur du gadget présente une fissure de 0,5 cm, mais la partie arrière n'a pas été endommagée.

Après l'incident, Mme Wu a déclaré qu'elle avait débranché le smartphone par crainte qu'il ne prenne feu. Elle aurait utilisé un chargeur officiel d'Apple.

Selon le site, Apple a lancé immédiatement une enquête afin de déterminer les raisons pour lesquelles le smartphone aurait pu exploser.

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un iPhone suivant l'exemple du Galaxy Note 7. En 2016, un propriétaire de l'iPhone 7 a annoncé que son smartphone avait éclaté.