Comment les parfums peuvent nuire à votre santé

Conçus pour nous rendre plus attrayants et masquer les odeurs naturelles, les parfums pourraient nous rendre malades, affirme l'Australienne Kate Grenville «Case Against Fragrance», selon The Independent.

Selon les résultats des études citées dans le livre, les experts ont montré qu'environ un tiers des personnes sont sensibles aux odeurs des parfums, ce qui se manifeste par des maux de tête, de l'asthme et des éruptions cutanées.

Environ 70% des patients atteints de migraine commencent à sentir des maux 25 minutes après s'être parfumés, indiquent les résultats d'une autre étude menée par des scientifiques de l'Université fédérale de Pernambouc au Brésil.

Les parfums comportent de nombreuses substances synthétiques, qui constituent un secret commercial, souligne l'auteur du «Case Against Fragnance». Par conséquence, les personnes souffrant d'allergies ne peuvent pas prédire si le produit leur causera une réaction d'hypersensibilité. En outre, les huiles essentielles naturelles, qui sont à la base de nombreuses odeurs, peuvent avoir un effet toxique, qui nuit au foie et à d'autres organes vitaux.