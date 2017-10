La loi anti-niqab entre en vigueur en Autriche

À partir d'aujourd'hui, il sera interdit en Autriche de se dissimuler le visage. Une loi obligeant les personnes à être reconnaissables dans tous les lieux publics est entrée en vigueur ce dimanche. Le document concerne entre autres le port du niqab et de la burqa.

Toute violation de cette règle sera punie d'une amende de 150 euros. Les contrevenants seront conduits au poste de police pour une séance de sensibilisation.

Visage ouvert

L'interdiction de se couvrir le visage ne concerne pas seulement les pièces de vêtements portées par les musulmanes mais également les masques médicaux et de mascarade. Dans le cas de ces derniers toutefois, l'interdiction sera partielle. Ainsi, il sera permis d'enfiler un masque de mascarade pendant les fêtes comme Halloween, par exemple.

Quant aux masques médicaux, le port de masques respiratoires devra être justifié par des raisons de santé ou par référence à des recommandations appropriées en cas d'incendie ou de smog. Les médecins pourront notamment porter librement des masques au travail.

Entre autres, les écharpes trop grandes et les cagoules utilisées pour se protéger contre le froid sont également proscrites.

L'interdiction dans le cadre d'une loi

Ces interdictions font partie d'une nouvelle loi sur l'intégration des migrants dans le pays. Par exemple, cette loi introduit l'obligation de suivre des cours d'allemand, et tout refus de s'y plier impliquera des mesures liées aux garanties offertes par le pays.

De plus, le document interdit aux fonctionnaires, aux juges et aux procureurs de se couvrir la tête d'un voile. De même, la loi proscrit la diffusion des interprétations salafistes du Coran.

Outre l'Autriche et la France, où la burqa et le niqab sont interdits dans la rue depuis 2010, différentes formes de voile intégral sont bannies aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse.