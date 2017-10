Les spinners influenceraient-ils votre cerveau?

Les fidgets spinner, ces «toupies à tripoter» qui rendent fou les adolescents et les enfants du monde entier, sont-ils vraiment dangereux pour leur psyché? Le service fédéral russe de surveillance dans la sphère de sécurité des droits des consommateurs et la prospérité humaine (Rospotrebnadzor) émet son avis à ce sujet.

Les fidgets spinner n'ont pas d'impact sur le cerveau des enfants, mais peuvent être dangereux en raison des petites pièces qui les composent, a indiqué à Sputnik une source au sein du Rospotrebnadzor.

En juillet, le service a par ailleurs déclaré qu'il était recommandable d'inspecter les jouets régulièrement afin de détecter des défauts éventuels et que les tout jeunes enfants ne devaient pas jouer avec un spinner en l'absence d'adultes.

Le Rospotrebnadzor recommande en outre de ne pas se procurer des spinners auprès de sources illégales et de s'en abstenir également si le spinner a une odeur chimique suspecte ou est susceptible d'engendrer des nuisances sonores accrues.

Pour rappel, l'United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) prévient également du danger que peuvent représenter les fidgets spinner, jouets anti-stress qui ont été conçus aux États-Unis et qui ont déjà conquis le cœur des enfants ainsi que des adultes.

Premièrement, ces jouets, qui existent en plastique et en métal, peuvent se disloquer en plusieurs morceaux. La CPSC déconseille ainsi de laisser les petits de moins de trois ans jouer avec des spinners et de surveiller les enfants plus grands lorsqu'ils jouent, afin qu'ils ne se les mettent pas dans la bouche. L'inflammabilité est un autre danger du jouet. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser leurs chargeurs authentiques et ne pas les charger toute la nuit quand vous dormez.

Les spinners se composent d'un axe central qui permet aux trois bras lestés de tourner. Grâce au poids équilibré de leurs trois parties, ces jouets sont capables de tournoyer pendant plusieurs minutes.