Trump jette de l'essuie-tout aux sinistrés de l'ouragan Maria à Porto Rico (Vidéo)

Dans une vidéo publiée récemment sur YouTube, on peut voir le leader américain à Porto Rico jeter des rouleaux d'essuie-tout aux sinistrés de l'ouragan Maria, deux semaines après son passage dévastateur sur l'île, qui a fait au total 34 morts selon un dernier bilan.

Or, son attitude face aux responsables locaux et aux sinistrés a surpris, voire choqué, certaines de ses paroles et attitudes ayant été considérées comme déplacées, relatent les médias locaux.

Auparavant, il avait en outre souligné que la gestion de la crise avait entamé le budget du pays. «Je déteste te dire ça, Porto Rico, mais tu as un peu bouleversé notre budget», avait-il lancé.

«Je ne me souviens pas du Président disant au Texas qu'ils avaient bouleversé le budget après Harvey ou en Floride après Irma», a réagi le leader de la majorité démocrate au, Sénat Chuck Schumer.

Si la mobilisation de M. Trump après le passage des ouragans Harvey et Irma au Texas et en Floride a été globalement plutôt bien accueillie, celle concernant Porto Rico a été beaucoup moins consensuelle.

«Nous sommes scandalisés par la lenteur et l'inadéquation de la réponse du gouvernement américain à Porto Rico», a lancé Abby Maxman, présidente de l'organisation Oxfam America. Nombre de Portoricains ont ainsi le sentiment d'avoir été traités comme des citoyens de seconde zone.

Deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Maria (catégorie 4), Porto Rico panse toujours ses plaies: seuls 7% de l'île dispose de courant, plus de 9.000 personnes vivent dans des refuges et seulement 40% des moyens de communication a été rétabli, selon le l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema). Par ailleurs, une grande partie des habitants ne disposent toujours pas d'eau potable ni de carburant.