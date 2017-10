«Le roi d’Instagram» fuit à l'anglaise lors du carnage de Las Vegas, les internautes déçus

Le milliardaire américain Dan Bilzerian, le «roi d’Instagram» autoproclamé, a déçu ses nombreux fans par son comportement «peu héroïque» lors de la fusillade de Las Vegas, qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés dimanche soir.

Dans la foulée du massacre de Las Vegas, Dan Bilzerian a publié une vidéo dans laquelle on pouvait le voir quitter le lieu du drame et faire des commentaires à ce sujet, relate le journal britannique The Independent.

Or, la vidéo n'a pas tardé à provoquer un tollé sur les réseaux sociaux, les fans du «roi d'Instagram» critiquant son manque de courage. En fait, le milliardaire s'était toujours vanté «d'être à l'épreuve des balles».

All while you were running like 'Forest Trump'. You're a loser, Bilzerian. Men helped, boys ran. — Indifferent (@Indiffe25095131) 4 octobre 2017

Face à ces critiques, Bilzerian a par la suite expliqué qu'il voulait en fait rentrer chez lui pour prendre ses armes à feu afin de s'en prendre au terroriste. Cependant, lorsque le milliardaire est revenu, ce dernier s'était déjà suicidé, s'est justifié le «roi».

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Янв 19 2017 в 2:40 PST

«Ce que je crains le plus, c'est qu'un jour quelqu'un tente de pénétrer chez moi et que je ne sache pas quel fusil choisir pour lui tirer dessus», avait-il twitté auparavant.

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 20 2017 в 4:04 PDT

Stephen Paddock a ouvert le feu dimanche depuis sa chambre du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay de Las Vegas sur un concert se tenant en bas du bâtiment, tuant 58 personnes et en blessant plus de 500 autres, ce qui en fait la fusillade de masse la plus meurtrière de l'histoire américaine récente.