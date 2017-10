Crocodile ou tigresse. Qu’offrir à Vladimir Poutine?

Aujourd'hui, le Président de la Fédération de Russie souffle ses 65 bougies. Découvrez des cadeaux que l'on a offerts à Vladimir Poutine à l'occasion de ses précédentes fêtes.

Une réplique du bonnet de Monomaque, l'un des symboles de l'autocratie russe et couronne de tous les grands-princes moscovites et des tsars, a été offerte à M. Poutine pour ses 50 ans. Le bonnet orné d'émeraudes, de rubis et de perles a été ensuite mis aux enchères. L'argent a été envoyé à un fonds pour les enfants.

La même année, des bijoutiers de l'Oural ont fabriqué pour M. Poutine unedes villes russes (1 × 1,5 m). Les villes avec une population supérieure à un million d'habitants ont été marquées avec des zircones cubiques, Moscou a été désigné à l'aide d'un rubis.

En 2002, l'ancien Président de la République de Moldavie, Vladimir Voronine, a remis à M. Poutine un vrai crocodile expliquant que «le crocodile est le seul animal qui ne recule pas».

Vladimir Poutine

En 2008, on a offert à Vladimir Poutine une bébé tigresse de l'Oussouri surnommée Macha. Elle a été ensuite remise au safari de Gelendjik.

En juin 2014, la Présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner a offert au président russe un bandonéon, instrument de musique à vent et à clavier très utilisé dans le tango argentin.

Художник из Киргизии Азамат Джаналиев создал ко дню рождения российского президента Владимира Путина портрет главы государства из шерстяных… pic.twitter.com/ZXs4tCUBb2 — Беляш Чебуреков (@belyashcheburek) 7 октября 2016 г.

L'année dernière, un artiste kirghize, Azamat Janaliev, a confectionné un portrait de Vladimir Poutine à l'aide de fils et de clous. Il lui a fallu 6 jours pour créer cette toile.

Cette année, les employés du restaurant Ledo Pizza à Washington ont également décidé de fêter l'anniversaire du chef du Kremlin et proposent à leurs visiteurs de goûter une pizza «piquante comme Poutine».