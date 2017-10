Troubles de la mémoire? Ce régime vous aidera, affirment les chercheurs

La consommation de certains produits peut prévenir les problèmes de mémoire, a indiqué Satu Jyväkorpi, chercheur à l'Université d'Helsinki, dans une interview au journal finlandais Helsingin Sanomat.

© AP Photo/ Matthew Mead Un seul jour d'alimentation déséquilibrée met votre santé en danger

Il a fait remarquer que le cerveau était négativement influencé par exemple par le manque de vitamine B, par une consommation immodérée d'alcool et le tabagisme. La consommation d'hydrates de carbone de mauvaise qualité et de graisses animales provoque elle aussi la perte de mémoire. Une alimentation trop riche en graisses rend plus rigide la membrane des cellules qui ne peuvent plus transmettre les signaux, tandis que la capacité du cerveau à traiter les informations baisse, a-t-il précisé.

Mais Satu Jyväkorpi appelle à ne pas désespérer. En effet, certains aliments sont capables de réduire ces risques, par exemple, le poisson et, plus largement, le régime méditerranéen caractérisé par la consommation de fruits, légumes, légumineuses, céréales, huile d'olive, viande blanche et une consommation modérée d'alcool.

Le cerveau ressent également l'effet bénéfique de la consommation d'aliments Mind, notamment les légumes à feuilles vertes, les noix et les baies. En outre, le café, le thé et le cacao sont bénéfiques à l'activité cérébrale.