C’est grâce à moi! La première épouse de Donald Trump dévoile le secret de son succès

La première épouse de Donald Trump, Ivana Trump, a déclaré dimanche que le Président américain actuel ne serait pas devenu ce qu’il est maintenant sans elle.

«Cela, c’est sûr. Il me demande toujours conseil», a-t-elle affirmé à la chaîne de télévision CBS, avant d’avouer qu’elle s’entretenait par téléphone avec son ex-époux une fois par semaine.

Ivana Trump ambassadrice à Prague? Les Tchèques disent oui

Selon Ivana Trump, le Président lui demande souvent son avis concernant ses futurs messages sur Twitter.

Ancienne actrice et mannequin, Ivana Zelníčková a été mariée à Donald Trump de 1977 à 1992. Après leur divorce, elle a obtenu des indem¬ni¬tés, une pension alimentaire pour leurs trois enfants, ainsi que le droit de conser¬ver certains de leurs biens immo¬bi¬liers. Plus tard, Ivana Trump a développé sa carrière de femme d’af¬faires, créant plusieurs socié¬tés dans les domaines de la mode, du vin et des médias. Elle s’est remariée à deux reprises.

Née en Tchécoslovaquie, elle a failli devenir l’année dernière ambassadrice des États-Unis en République tchèque. Toutefois, elle a renoncé à ce projet qui avait pourtant été accueilli avec enthousiasme par les dirigeants tchèques, dont le Président Miloš Zeman.