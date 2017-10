Première femme vs Première dame US: à qui la victoire?

© AP Photo/ Carolyn Kaster Pourquoi Melania Trump porte ses lunettes de soleil même de nuit?

La première femme de Donald Trump Ivana et sa troisième et actuelle femme Melania se sont disputé le titre de Première dame, relate Reuters

La Première dame des États-Unis a répondu à une réplique d'Ivana Trump que cette dernière avait lancée dans une interview à l'émission «Good Morning America» d'ABC, où elle s'est qualifiée, par plaisanterie, de première dame en faisant la promotion de son livre «Raising Trump».

«J'ai le numéro direct de la Maison Blanche, mais je ne veux vraiment pas appeler là-bas parce que Melania est là», a déclaré à ABC l'Américaine d'origine tchèque, qui a été mariée à Donald Trump de 1977 à 1992. «Je ne veux vraiment pas provoquer de jalousie ou quelque chose comme ça, parce qu'au fond je suis la première femme de Trump. Ok? Je suis la première dame.»

En réponse, l'actuelle Première dame a diffusé dans la presse une déclaration dans laquelle elle qualifie les propos d'Ivana de tentative pour attirer l'attention. Melania envisage d'«utiliser son titre et son rôle pour aider les enfants, et non pas vendre des livres», indique le communiqué.

On ignore si le Président était au courant de ce fracas. Il jouait au golf lundi avec le sénateur républicain Lindsey Graham.