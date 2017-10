Loi anti-burqa en action: une mascotte-requin punie par la police autrichienne

Déguisé en requin, il dansait devant un magasin en Autriche pour attirer plus de clients. La mascotte en peluche a été mise à l'amende par la police en vertu de la nouvelle loi sur le voile intégral.

À l'occasion de son ouverture, un magasin de Vienne, en Autriche, a embauché un jeune homme qui devait enfiler un costume de requin et danser devant l'entrée pour attirer les clients, vendredi, selon le portail informatique autrichien heute.at.

Cependant, la mascotte est tombée sous le coup de la loi obligeant d'avoir le visage découvert sur les espaces publics, en vigueur dans le pays depuis le 1er octobre.

Des agents des forces de l'ordre passant à côté ont remarqué que la tête de requin cachait le visage de l'employé et ont exigé qu'il l'enlève immédiatement, à défaut de quoi il serait arrêté.

«L'homme en costume a d'abord refusé: "Je fais mon travail, ici", a-t-il répondu à l'agent. Finalement, il a enlevé son masque et est rentré chez lui avec une notification dans la poche», lit-on dans heute.at.

«Malheureusement, un de nos promoteurs est tombé sous le coup de la nouvelle loi lors de l'ouverture de notre nouveau magasin!», a écrit la société McSHARK («McREQUIN» en anglais), commentant l'incident sur sa page Facebook.

© AP Photo/ Shakil Adil Autriche: l’interdiction de porter la burqa entre en vigueur

La loi interdisant de se couvrir le visage dans les espaces publics, qui concerne notamment le port du voile intégral, ainsi que celui du niqab et de la burqa, est entrée en vigueur en Autriche à partir du 1er octobre.

Toute violation de cette règle sera punie d'une amende de 150 euros. Les contrevenants seront conduits au poste de police pour une séance de sensibilisation. Or, l'interdiction de se couvrir le visage ne concerne pas seulement les pièces de vêtements portées par les musulmanes mais également les masques médicaux et de mascarade. Les écharpes trop grandes et les cagoules utilisées pour se protéger contre le froid sont également désormais proscrites.