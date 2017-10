Tsunami, séisme, ouragans: une apocalypse commencerait-elle dès le 15 octobre?

Non, le 23 septembre dernier, le monde n'est pas arrivé à sa fin, comme vous pouvez le remarquer, et nous n'avons pas eu besoin de l'aide d'aucun super-héros pour sauver l'humanité… Toutefois, la volonté des conspirationnistes mondiaux n'est pas facile à briser: cette fois-ci, ils prédisent qu'une apocalypse aura définitivement lieu cette année.

© REUTERS/ Antara Foto/Tibta Perangin-angin Une société US vend des kits de survie pour la fin du monde

Selon le numérologue chrétien David Meade, la Terre verra le début d'une «tribulation de sept ans» impliquant éruptions volcaniques, inondations, tsunamis et tremblements de terre, et ce, dès le 15 octobre prochain.

Tout cela sera provoqué encore une fois par la mystérieuse «Planète X» ou Nibiru, dont l'existence a été réfutée à plusieurs reprises par la NASA. Étant donné le nombre inhabituellement important de catastrophes naturelles cette année et les tensions extrêmes dans le monde politique, M. Meade souligne que le risque d'une apocalypse serait élevé.

D'après lui, la récente éclipse solaire a aussi un lien avec tout cela.

«C'est le début. Depuis la grande éclipse solaire américaine du 21 août, nous avons été frappés par une suite ininterrompue de jugements», a-t-il déclaré, cité par Indy100.

Il réfère ensuite au verset 21:25-26 de l'Évangile selon Luc:

«Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire devant les rugissements de la mer.»

Parmi les «tribulations», le numérologue a prédit également l'apparition d'un astéroïde et une guerre nucléaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni d'un côté et la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord de l'autre.

Les affirmations de M. Meade pourraient sembler convaincantes… s'il n'était pas l'auteur de la prédiction de l'apocalypse du 23 septembre, qui, rappelons-le, a échoué!