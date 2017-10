Les 10 endroits les plus encombrés de la planète

Vous songez à des vacances calmes et sereines loin de l’agitation quotidienne et des rues bondées? Ces endroits sont donc à exclure de votre liste de destinations.

En préparant un voyage, on rêve souvent de prendre de magnifiques clichés devant des lieux célèbres à travers le monde. Or, n'étant pas les seuls à chérir cette idée, on risque de se heurter à une réalité amère et de trouver l'endroit auquel on avait tant songé noir de monde, ce qui rend la prise de toute photo quasi impossible. Voici la liste des 10 endroits les plus célèbres de la planète attirant pratiquement toujours un nombre colossal de touristes.