Il a incendié sa maison et a tué sa femme pour épouser une Russe

Un Américain de 59 ans affirme avoir tué sa femme à sa propre demande, car elle souffrait de dépression. Après quoi il a fait sauter sa maison pour brouiller les pistes et se marier avec une amie de Russie…

Steven Pirus, un Américain de 59 ans, qui aurait tué sa femme avant de faire sauter sa propre maison, envisageait de se marier avec une Russe, relate NBC.

Le crime a eu lieu en août dernier à Madison (capitale de l'État du Wisconsin). Selon les enquêteurs, l'homme a tué par balle sa femme, puis a ouvert la conduite de gaz naturel au sous-sol et a fait exploser la maison pour brouiller les pistes.

​La police a découvert le corps et a conclu que la femme avait connu une mort violente. M. Pirus a été arrêté et accusé d'homicide, d'incendie volontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Lors de l'interrogatoire, l'homme a déclaré que son épouse, souffrant de dépression, lui avait demandé de la tuer.

Les perquisitions réalisées à son domicile et l'analyse de son courriel ont permis de découvrir des photos d'une jeune femme dans une pose séduisante. M. Pirus a décrit la femme comme étant son ami Olga, de Russie. Un autre détective a trouvé des communications entre M. Pirus et Olga indiquant qu'elle allait venir aux États-Unis. Ils avaient prévu de se marier.

Une nouvelle audience dans l'affaire Pirus devrait avoir lieu le 1er novembre.