Ça devait arriver! Un drone a heurté un avion commercial

Un drone a heurté un avion commercial Beechcraft King Air 100 de Skyjet alors qu'il s'approchait de l'aéroport de Québec le 12 octobre, marquant ainsi la première collision entre un drone et un avion commercial au Canada, relate AINonline.

Ce n'est que le 15 octobre que le ministère canadien des Transports a confirmé cet incident.

L'avion Skyjet a été heurté à une altitude de 450 m et à environ 3 km de la piste d'atterrissage. Il avait à son bord huit personnes et avait décollé de l'aéroport de Rouyn-Noranda au Québec. L'appareil n'a heureusement subi que des dommages mineurs et s'est posé en toute sécurité.

La police mène une enquête de concert avec Transport Canada et ne divulgue pas de détails pour l'instant.

L'incident aurait pu avoir des conséquences catastrophiques si un drone heurtait une fenêtre du cockpit ou percutait un des turbopropulseurs, a souligné le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

«Les drones sont interdits à tous les aéroports, hélisurfaces et hydrobases, à moins que vous ayez une permission de Transports Canada. Depuis le début de 2017, 1.596 incidents liés aux drones ont été signalés au ministère. De ce nombre, 131 ont été préoccupants du point de vue de la sécurité aérienne», lit-on dans le communiqué du ministère. Des peines sont établies pour les infractions sous la forme d'amende de 13.500 euros et/ou d'une peine de prison.

La réglementation canadienne sera révisée en 2018 et imposera notamment un âge minimum pour les opérateurs de drones. Les propriétaires de drones seront également tenus de faire figurer leur nom et leur adresse sur le drone.