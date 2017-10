Vins français vs vins italiens: les préférences des Russes révélées

Bien que les Russes restent fidèles aux vins français, ils commencent à opter pour les vins «promus» par la cuisine italienne. M.Kachirine, fondateur et directeur général de la société d'importation de vin Simple, révèle au micro de Sputnik les préférences de la clientèle russe.

La société d'importation de vin Simple, fondée en 1994, est devenue le principal importateur de vins français haut de gamme en Russie. Son fondateur et directeur général, Maxime Kachirine, a évoqué dans une interview à Sputnik la situation sur le marché du vin en Russie.

Dans les années 90, les vins français étaient considérés comme étant les meilleurs au monde pour le consommateur russe, qui considérait que tout vin produit dans l'Hexagone était incontestablement de très haute qualité.

«Nous avons le plus grand portefeuille de vins français en Russie, nous sommes l'importateur principal des vins hauts de gamme dans ce pays. C'est une sorte de mission éducative pour nous parce que nous aimons notre métier et le faisons avec passion», a souligné Maxime Kachirine.

© Sputnik. Sergueï Anachkevitch La Russie dope le développement de son secteur vinicole

Cependant, cela a changé ces dernières années. Bien que les vins français restent parmi les vins préférés des Russes, ces derniers sont désormais aussi exigeants par rapport aux vins français qu'ils le sont pour les vins produits dans d'autres pays, constate M.Kachirine.

Qui plus est, M.Kachirine a lié la demande en vins aux préférences gastronomiques. Ainsi, la haute cuisine française, particulièrement populaire dans les années 90, est actuellement évincée par de nouvelles habitudes alimentaires observées ces dernières années.

«Les vins italiens bénéficient d'un énorme élan grâce à l'expansion de la cuisine italienne partout dans le monde», précise-t-il.

© AFP 2017 Martin Bernetti La production française de vin atteindra en 2017 son plus bas depuis 60 ans

Pourtant, en termes de volumes de vente pour la société Simple, les vins français et italiens partagent les deux premières positions. Les vins italiens sont plus vendus par bouteille mais en termes de revenus, les vins français, étant de haute qualité, sont plus chers.

Maxime Kachirine a ainsi conclu que les Russes aimaient le plus le Chablis, le Sancerre, les Bordeaux et les vins rouges du Sud de la France, notamment ceux de la région Languedoc-Roussillon qui ont un rapport qualité-prix très intéressant.