Une BD apprend aux Japonais à se comporter pendant une attaque nucléaire

Alors que la Corée du Nord et les USA s’exercent à inventer de nouvelles menaces, les autorités de l’île japonaise d’Hokkaido, survolée deux fois depuis fin août par des missiles nord-coréens, diffusent une bande dessinée expliquant les gestes à adopter dans le cas d’une véritable attaque de missiles.

Le gouvernement de la préfecture d'Hokkaido, l'île japonaise que des missiles lancés par la Corée du Nord ont survolé le 29 août et 15 septembre, a publié un manga en couleur censé expliquer aux habitants ce qu'ils devaient faire s'ils entendent à nouveau sonner le système d'alerte J-Alert les prévenant d'un danger imminent.

La première des quatre pages de la bande dessinée représente un matin habituel: six personnages différents commencent leur journée comme si de rien n'était. On peut y voir une jeune femme fatiguée qui essaie de dormir, un homme d'affaires qui part travailler, une femme âgée qui sirote du thé à la maison, une jeune femme qui va courir le matin, un fermier travaillant dans les champs et un marin en mer. Cependant, tout bascule en un instant lorsqu'ils apprennent qu'un missile a été lancé.

La bande dessinée explique ensuite qu'une fois le système J-Alert mis en branle, les actions que l'on prend dans les prochaines minutes sont importantes, voire vitales. À côté de chaque scénario décrit dans la bande dessinée il y a un personnage féminin qui précise ce qu'il faut faire dans différentes situations.

Ainsi, si vous êtes par exemple à l'école, vous devez vous protéger en vous cachant sous les bureaux et en suivant les instructions de l'enseignant.

Dans le cas où vous êtes dans un parc ou à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans le bâtiment le plus proche. S'il n'y a pas de bâtiments autour de vous, couvrez-vous la tête avec les mains en vous agenouillant ou en vous mettant à quatre pattes. L'important est, d'après la BD, de se protéger la tête avec les mains et de s'éloigner des véhicules.

Si vous êtes en mer ou à l'extérieur dans un endroit où vous ne pouvez pas vous réfugier, prenez des mesures pour protéger votre corps en vous couvrant toujours la tête et trouvez l'endroit le plus à l'ombre possible.

Si vous vous trouvez à, mieux vaut ne pas sortir. Restez loin des fenêtres et couvrez-vous la tête avec un coussin.

Si vous êtes dans une voiture, trouvez un endroit pour vous arrêter, comme le parking d'un supermarché, et éloignez-vous du véhicule qui est trop dangereux à cause de l'essence inflammable.

Ce n'est pas la première mesure prise par les autorités d'Hokkaido visant à se protéger contre une éventuelle attaque de missile. Auparavant, le Japon avait déployé des systèmes américains modernisés de missiles sol-air Patriot PAC-3 sur la presqu'île d'Ossima de la préfecture d'Hokkaido.