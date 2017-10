«J'étais salafiste». Comment expliquer que de jeunes Allemands se radicalisent?

On compte en Allemagne plus de 10.000 salafistes et la radicalisation est telle que de plus en plus de jeunes de rendent en Syrie pour faire la guerre aux côtés de Daech. Sputnik s’est entretenu avec Dominic Musa Schmitz qui avait raconté dans un livre sa conversion à l'islam à l’âge de 17 ans et sa plongée dans la mouvance salafiste.