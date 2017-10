Voici ce que les Américains craignent le plus (et ce ne sont pas les terroristes)

D’après un nouveau sondage de la chaîne Fox News, les Américains craignent par-dessus tout les «États voyous», plutôt que les terroristes internationaux et sur leur propre sol.

Le nombre de citoyens américains considérant la politique des soi-disant États voyous comme une menace immédiate à leur sécurité s'élève désormais à 33%, relate la chaîne Fox News, se référant aux résultats de son nouveau sondage.

© Sputnik. Max Vetrov Les sanctions US contre la Russie sont un coup de pouce au terrorisme

À titre de comparaison, seulement 27% des Américains ont peur des groupes terroristes, alors 16% des personnes interrogées se disent préoccupées par la politique de la Chine et de la Russie.

L'expression d'État voyou renvoie à l'idée d'un État qui ne respecte pas les lois internationales les plus essentielles, organise ou soutient des attentats, ou viole de manière systématique les droits les plus élémentaires de l'être humain. Une liste de sept États voyous a été publiée le 16 septembre 2001. Elle incluait notamment la Corée du Nord, le Pakistan, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et la Libye.

Le sondage a été réalisé du 22 au 24 octobre 2017. Environ 1.000 personnes majeures ont été interrogées, et la marge d'erreur maximale par pays est de +/- 3,1 % avec un intervalle de confiance de 95%.