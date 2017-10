Un avion russe emporté par un ouragan à l’aéroport de Brême

Un avion léger russe, appartenant à un particulier, a été emporté par des vents violents lors de son atterrissage à l'aéroport de Brême, relate le journal Weser-Kurier, se référant à une porte-parole de la gare aérienne.

À l'en croire, l'avion a atterri dans un talus à environ 15 mètres de la piste d'atterrissage concernée. Selon les pompiers locaux, l'avion a été de toute évidence emporté par les rafales de vent observées ce jour-là dans la région.

© AFP 2017 DPA/ SEBASTIAN KAHNERT Qui a mordu en plein vol le nez de l'avion de l'équipe de basket d'Oklahoma?

«Les trois membres de l'équipage sont sains et saufs», a poursuivi la porte-parole, tout en soulignant qu'il n'y avait aucun passager à bord au moment de l'incident.

Les pistes d'envol et d'atterrissage, ainsi que l'aéroport dans son intégralité, ont été provisoirement évacués pour que le Bureau fédéral allemand d'enquête sur les accidents aéronautiques puisse travailler sur cet incident.

Au moins sept personnes sont mortes dans une tempête qui a frappé dimanche l'Europe centrale, provoquant des coupures d'électricité et perturbant la circulation routière et ferroviaire, selon les services de secours. En Allemagne, la police a revu lundi matin son bilan à la hausse et fait état de trois morts.

La tempête, baptisée Herwart a également fait deux victime en république tchèque, une femme près de Trebic (sud-est) et un homme âgé à Jicin (nord-est), tués dimanche par des chutes d'arbre.