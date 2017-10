Au secours! Un naufragé russe ayant écrit à la mousse le mot Help a été sauvé (vidéo)

Un Russe qui avait entrepris de faire en voilier une traversée Suède-Espagne a fait naufrage mais a été par la suite retrouvé sur une petite île et sauvé.

Un Russe qui naviguait en mer Baltique à bord d'un voilier avait fait naufrage et a été sauvé près des côtes suédoises. Les sauveteurs l'ont aperçu sur une petite île où il avait écrit à la mousse le mot Help.

Le naufragé a été recueilli à 6,5 kilomètres au sud de l'île de Harstena. Le nom du marin n'a pas été dévoilé, de même que les causes du naufrage. Le naufragé a ensuite été hospitalisé, mais les médecins assurent que sa vie n'est pas en danger.

Le 23 octobre, ce Russe est parti de Stockholm à bord d'un voilier pour rejoindre l'Espagne. Deux jours plus tard, il n'y avait plus de communication entre lui et ses parents qui se sont adressés par la suite aux autorités suédoises. Une opération de sauvetage a été lancée.

Le 27 octobre, les sauveteurs ont aperçu ses affaires flottant dans la mer, ce qui, selon eux, voulait dire que son voilier avait fait naufrage et que les chances de retrouver le marin en vie étaient réduites.

Toutefois, un hélicoptère a réussi à retrouver le naufragé sur une petite île sur laquelle il avait écrit à la mousse le mot Help (Au secours).