Voilà pourquoi les hommes barbus sont plus sexys pour les femmes

La barbe, quels effets produit-elle sur le cerveau féminin? Des scientifiques expliquent pourquoi les hommes avec du poil sur le visage sont plus attirants et sexys aux yeux des femmes. Ils révèlent même le rapport entre la barbe, l’achat d’un appartement et la décision d’avoir des enfants.

Des chercheurs de l'University of Queensland en Australie ont décidé d'établir le lien entre du poil sur le visage des hommes et l'attirance des femmes, lit-on dans une étude publiée dans le Journal of Evolutionary Biology.

Ainsi, 8.520 femmes divisées en trois groupes ont exprimé leur avis sur des hommes avec différents types de barbes : des toutes petites aux longues et épaisses. Après avoir regardé les photos de ces hommes, les femmes ont dû remplir un questionnaire rédigé par les scientifiques.

L'analyse a permis d'établir que les barbus étaient plus attirants que leurs confrères ayant des joues glabres. Cependant, ces résultats variaient en fonction des attentes des femmes.

Par exemple, lorsque les femmes se prononçaient sur l'attirance sexuelle en général, elles préféraient les hommes avec une petite barbe plutôt que ceux sans poils ou avec une longue barbe.

S'il s'agissait de choisir un homme pour passer une soirée sans engagement, les femmes donnaient la primauté aux hommes à poils clairs.

© Sputnik. Nina Zotina Le secret de l’attirance physique pour les femmes révélé

De plus, quand on a demandé aux femmes de choisir l'homme le plus attrayant pour fonder une famille, elles ont aussi donné leur voix aux mâles avec une barbe épaisse.

Des scientifiques estimes que les femmes préfèrent les hommes barbus, car le fait de laisser pousser une belle barbe donnerait au cerveau féminin le signal que ces hommes sont prêts à «prendre des décisions et engagements de toute nature, que ce soit sur l'achat d'un appartement ou sur l'éducation des enfants», explique le psychologue comportemental Barnaby Dixson interviewé par le New York Times.

Cependant, des scientifiques préviennent que si les femmes sont entourées de barbes de toutes sortes et de toutes les couleurs, ces hommes peuvent devenir moins attirants.