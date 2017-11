Le Net conquis par une jeune bloggeuse éclatant en sanglots, trompée par ses amis (vidéo)

La petite Alina de 10 ans de la République du Tatarstan a son propre blog sur Youtube avec plus de 30.000 abonnés. Dans une de ses récentes vidéos, elle a invité ses «fans» virtuels à participer à une rencontre réelle. Pourtant, plus tard, dans une autre vidéo la fillette est apparue complètement déçue, toute en larmes.

Il s'est trouvé que personne des 20 abonnés qui lui avaient promis de la rencontrer, n'est venu la voir. Pleurant à chaudes larmes, Alina a demandé à ses abonnés de ne plus jamais lui mentir. D'après la jeune bloggeuse, elle a préparé des bonbons et des souvenirs, ainsi que des devinettes et des petits concours pour ses amis. Elle les a ensuite attendu dans un parc pendant une bonne demi-heure, mais en vain.

«Personne n'est venu, même s'il y avait plus de 20 personnes qui m'avaient promis de venir. J'ai cherché partout dans le parc, mais il n'y avait personne. Ne me trompez plus, je vous prie. Je suis trop déçue», a-t-elle confié, le cœur brisé. «J'ai pensé qu'on s'éclaterait ensemble, qu'on se prendrait en photos, que je verrai enfin mes amis, mes abonnés… et vous m'avez traité comme ça…»

Les utilisateurs de Youtube ont été touchés par les émois sincères de la fillette, qui, dans de précédentes vidéos avait filmé toutes ses joyeuses préparations pour la rencontre avec ses amis.

Les internautes se sont mis à calmer l'enfant. Dans de nombreux commentaires laissés sous la vidéo, ils lui demandent de ne pas pleurer et de ne plus être déçue.

Cette vidéo montrant la fillette en larmes a déjà été visionnée plus de 724.000 fois et a accumulé plus de 19.000 commentaires. La vidéo a aussi aidé Alina à accroître le nombre de ses abonnés.