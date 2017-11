En quoi le manque de sommeil est-il dangereux pour la société

© Fotolia/ Yuri Arcurs Voici le lien entre le manque de sommeil et les menteurs

De scisentifiques ont analysé le cerveau de 12 patients atteints d'épilepsie. Des électrodes spéciales ont été implantées dans le cerveau des volontaires. Les patients se sont vu demander de classer rapidement différentes images dans des catégories. Plus une personne était fatiguée, plus il lui était difficile de réaliser la tâche. L'activité des cellules du cerveau a diminué. Les résultats des recherches sont publiés dans la revue Nature Communications

«Nous sommes fascinés de voir comment la privation de sommeil ralentit l'activité cérébrale», a déclaré Yuval Nir. Les neurones rapides ont réagi plus lentement qu'habituellement, ils ont travaillé moins efficacement et avaient besoin de plus de temps que d'habitude».



Dans ces mêmes régions du cerveau, il y avait un ralentissement des ondes cérébrales. Bien que les sujets aient été éveillés, une partie de leur cerveau «dormait» littéralement. Ceci peut provoquer des problèmes de vision et des trous de mémoire. Par exemple, une personne au volant peut ne pas voir un piéton.

«Cela explique les erreurs de calcul cognitives dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure et notre façon de réagir», a déclaré le professeur de neurochirurgie Yitzhak Fried. Le processus cérébral de surveillance d'un piéton ralentit. Le cerveau a besoin de plus de temps pour enregistrer et analyser les informations. Selon Yitzhak Fried, l'impact du manque de sommeil sur le cerveau humain est comparable à celui dû à la consommation d'un grand nombre de boissons alcoolisées.