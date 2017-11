Le ciel de Saint-Pétersbourg éclairé par une aurore polaire, en images

Cette nuit, les habitants de Saint-Pétersbourg, ville dans le nord-ouest de la Russie, ont eu la chance d'être les témoins d'un spectacle naturel qui a eu lieu au-dessus de leurs têtes: une aurore polaire a éclairé le ciel.

Le phénomène a été le plus visible dans les quartiers du sud et du nord-ouest de la ville. Les habitants, fascinés par la beauté de l'arc auroral vert-clair, ont immédiatement sorti leurs appareils pour le prendre en photos et le montrer aux autres via les réseaux sociaux.

Des aurores polaires surviennent de temps en temps à Saint-Pétersbourg. Elles sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées de vent solaire et la haute atmosphère. Les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, dans une zone annulaire justement appelée «zone aurorale».

Северное сияние в Петербурге и пригородах сегодня ночью 😍✨ Как же это красиво! Счастливцы те, кому удалось это увидеть своими глазами. Публикация от Вестник Петербург (@novostispb) Ноя 7 2017 в 11:22 PST