Pour empêcher la vengeance pornographique, Facebook suggère l’envoi de photos de nu

© AP Photo/ Matt Rourke Facebook ferait appel à des agents secrets et fonctionnaires gouvernementaux US

© AFP 2017 KAREN BLEIER /FILES Un conseiller de Poutine commente l'éventuel blocage de Facebook

La fonction sera testée pour la première fois en Australie, a expliqué Facebook. Afin de se protéger d'une vengeance grâce à l'utilisation de photos de nu de celui-ci, l'utilisateur doit envoyer des photos de lui tout nu par Facebook Messenger. Le système mis en place traiterait les photos reçues et créerait une «empreinte digitale». Si quelqu'un essaie de télécharger une image ressemblante, Facebook bloquerait la publication immédiatement.La société estime que cette méthode permettra de lutter contre la pornographie. Selon les représentants de Facebook, l'application développée assure l'envoi des photos en toute sécurité: «c'est comme envoyer une photo par e-mail, et c'est beaucoup plus sûr qu'il n'y paraît».L'Australie est le leader dans la lutte contre la pornographie. Début octobre, un site Web spécialisé est apparu dans le pays, sur lequel les victimes de publication de leurs photos dans le plus simple appareil peuvent bénéficier d'une aide juridique et psychologique. Le service juridique du site informe également les autorités sur les cas de pornographie et lance des poursuites.