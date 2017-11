Laurent Alexandre: «les réactions conservatrices seront balayées par la technologie»

Novembre 2017, l'avenir est à la mode. L'esthétique et la métaphysique de Blade Runner émerveillent les critiques de cinéma, tandis que l'Arabie Saoudite accorde la citoyenneté à un robot prénommé Sophia, dont la sagesse semble indéniable: «I love Parisian bakeries» a-t-elle ainsi déclaré…

Et puis, quand même un peu plus sérieusement, on trouve dans les librairies un ouvrage à la couverture blanche et noire, titré en rouge La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, publié chez Lattès. Et son auteur, le Docteur Laurent Alexandre, est donc dans le studio de Sputnik.



La disparition d'un monde





Un essai important, tant les études prospectives, le regard prospectif en général, sont indéniablement sous-développés en France… Trépidant, haletant, cet ouvrage suit les grandes tendances de la science pour dessiner les traits incertains de la société à venir, une société où l'Intelligence artificielle sera aussi puissante qu'omniprésente.Laurent Alexandre admet lui-même ouvrir d'innombrables fenêtres, mais une chose selon lui est sûre: «le monde d'aujourd'hui va disparaître», écrit-il avant d'ajouter que «le débat éthique et philosophique ne fait que commencer». Nous faisons face à un bouleversement de civilisation et le vieux continent serait en retard dans cette guerre de l'intelligence artificielle.