Ce champignon de jouvence fera de vos cueillettes de véritables chasses au trésor…

De nombreuses études et analyses ont permis à des scientifiques d'identifier un champignon qui permettrait de demeurer jeune plus longtemps. Cueilleurs avertis, ne rangez pas vos paniers, il en reste peut-être encore quelques -uns…

La consommation régulière de cèpes permettrait de rester jeune plus longtemps grâceà deux antioxydants ralentissant le vieillissement qu'ils contiennent, lit-on sur le site Web de l'Université de Pennsylvanie.

Des chercheurs américains ont ainsi réussi à établir que ce type de champignons contenait un grand nombre d'antioxydants tels que l'ergothionéine et le glutathion. Ces substances aideraient notamment à neutraliser l'effet négatif du stress dit oxydatif, un type de stress qui s'observe au niveau cellulaire et qui se traduit par une oxydation des différents constituants de l'organisme. Plus précisément, le stress oxydatif est le résultat de dommages cellulaires au cours des réactions d'oxydation provoqués par des radicaux libres, ces atomes d'oxygène qui ont gagné ou perdu un électron.

«La théorie du vieillissement basée sur les radicaux libres existe depuis assez longtemps. Cette théorie stipule que la formation de radicaux libres, dont beaucoup sont nuisibles, est un effet secondaire de l'oxydation des aliments dans le corps», expliquent les chercheurs.

Ainsi, les dommages causés par les radicaux libres sont associés au risque de développer des maladies telles que le cancer, les maladies coronariennes et la maladie d'Alzheimer.

La quantité d'ergothionéine et de glutathion que contiennent les champignons varie en fonction de leur espèce. Cependant, les études ont révélé que les cèpes en contenaient davantage que les autres.

D'ailleurs, le traitement thermique des champignons pendant la cuisson n'affecte pas de manière significative la quantité d'antioxydants, assurent les scientifiques.

«L'ergothionéine est très résistante à de hautes températures», concluent les scientifiques.