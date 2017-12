Top-7 des rencontres avec des requins qui ont donné le frisson en 2017 (vidéos)

L'année 2017 aura été marquée par plusieurs cas d'attaques cruelles et de rencontres inattendues avec des requins. Bien que dans la plupart des cas les personnes impliquées s'en soient sorties saines et sauves, ou alors avec de légères morsures, il y a quand même eu quelques incidents mortels.

Sputnik vous propose de faire un tour d'horizon de ces rencontres à faire froid dans le dos.

1. Attaque d'un requin-bouledogue

Début janvier, l'un des plus dangereux requins du monde a pris d'assaut un plongeur qui s'adonnait à la pêche sous-marine au large de Queensland (sud-est de l'Australie). Le plongeur a réussi à harponner la gueule du requin, ce qui l'a sauvé.

Le requin-bouledogue, également connu sous le nom de «requin du Zambèze», a été reconnu comme l'un des plus dangereux et des plus agressifs du monde. Il peut habiter en eau salée aussi bien qu'en eau douce et peut atteindre jusqu'à 3,40 m. Il tient son nom de son apparence massive, trapue, lourde et vigoureuse et de son museau aplati et court. Il peut vivre 14 ou 20 ans, mais certains prétendent qu'il peut atteindre jusqu'à 32 ans.

2. Attaqué par un requin en Floride, il perd un litre de sang…

Pendant une séance de pêche sous-marine, l'Américain Parker Simpson a été attaqué par un requin près de la Floride. Il est resté en vie, mais il lui en aura coûté tout un litre de sang.

Accompagné par son ami Justin, le pêcheur nageait dans les eaux du golfe du Mexique avec à la main un gros poisson qu'il venait d'attraper. Tout à coup, un requin remonté des profondeurs a foncé vers lui pour l'attaquer et le mordre à la jambe. Selon M. Simpson, le requin voulait s'emparer du poisson mais a continué d'attaquer même lorsque le pêcheur a lâché ce dernier.

Finalement, le requin s'est éloigné, laissant le malheureux regagner son embarcation. Plus tard, les médecins ont constaté qu'il avait perdu un litre de sang dans l'aventure.

3. Un requin enragé attaque un bateau de pêche australien

Deux pêcheurs australiens ont eu toute une frousse lorsque leur bateau a été attaqué par un requin blanc de 5 mètres.

Sur la vidéo, on peut voir le prédateur tournoyer autour de l'embarcation avant de l'attaquer. «Vachement enragé», selon un pêcheur, il a choisi pour cible le moteur et l'équipement GPS.

«Normalement, ils sortent la tête et partent, mais celui-ci était très désireux de revenir et d'obtenir sa part du butin», a raconté un pêcheur.

Son ami affirme que c'était le requin le plus agressif qu'il ait jamais vu.

4. Lutte avec un requin à coups de balai

Une sortie paisible en mer pour aller taquiner le poisson a réservé une tout autre surprise à un groupe d'amateurs de pêche de la ville australienne de Port Fairy.

En plein milieu de leur partie de pêche, un gros requin blanc surgi de nulle part s'est mis à rôder autour de leur bateau. Mais l'équipe de marins n'a pas cédé à la panique et a sorti la seule «arme» du bord… un balai.

Après quelques coups en direction du prédateur, celui-ci a finalement déclaré forfait. Le moteur du bateau ainsi que les passagers s'en sont tirés indemnes. Le requin est lui aussi sorti du «combat» sans blessure.

5. Tentative d'attraper un requin à mains nues

Un pêcheur a tenté de sortir de l'eau à mains nues un requin-tigre d'un mètre qui avait mordu un hameçon, en Caroline du Nord. Hélas, l'imprudent s'est immédiatement fait mordre par le prédateur marin.

Sur la vidéo on voit l'eau devenir rouge et le pêcheur se précipiter vers le rivage.

Les témoins ont immédiatement appelé les secours. Pourtant, quand ceux-ci sont arrivés, l'homme blessé n'était plus là. Par la suite, le requin aurait été attrapé, libéré de l'hameçon et relâché dans l'océan.

6. Il voulait jouer au cowboy… avec un requin

La tentative d'un Australien d'attraper au lasso un requin a très mal tourné, le prédateur marin lui ayant arraché un morceau de la jambe avant de succomber sous un coup de harpon.

Après une lutte acharnée, le pêcheur est enfin parvenu à attraper et à abattre le requin avec l'aide de son compagnon de pêche. Suite à cet incident, le pêcheur a été conduit à l'hôpital, où il a reçu les soins médicaux adéquats.

7. Un grand requin blanc dévorant un phoque

Au large des côtes de l'Afrique du Sud, des touristes ont réussi à filmer un grand requin blanc lancé à la poursuite d'un phoque. La scène s'est déroulée à quelques mètres d'un bateau de touristes.

La vidéo montre la victime essayant désespérément d'échapper au redoutable prédateur, en vain. Dès que le phoque a regagné la surface, le requin l'a attrapé et d'un seul trait l'a entraîné sous l'eau.