Le plus long pont en verre du monde attend ses visiteurs ce dimanche (images)

Gigantesque ouvrage, le pont qui reliera Hong Kong et Macao sera sans doute une merveille d'ingénierie, relate le journal The China Daily. Il s'agit en fait d'une série de ponts et de tunnels de 55 km de long qui permettront de franchir l'estuaire de la Rivière des Perles et de relier les anciennes colonies britannique et portugaise, via la ville de Zhuhai.

Pour les autorités, cette liaison terrestre va doper les échanges commerciaux en rapprochant de façon spectaculaire les deux rives du Détroit.

Au demeurant, on ignore le coût total du projet, qui est partagé entre Hong Kong, Macao et Pékin. Il implique aussi la création d'îles artificielles, de nouveaux postes de contrôles aux frontières et des échangeurs routiers. Certains estiment que la facture dépasse les 100 milliards de yuans (12,8 milliards d'euros).

L'ouvrage s'inscrit dans la «Greater Bay Area», un projet de développement d'un vaste pôle économique entre 11 villes de la zone, dont Hong Kong, Macao, Shanzhen ou Canton.

Pour la députée pro-Pékin Regina Ip, il s'intègre aussi dans les «nouvelles routes de la Soie», ce colossal plan d'infrastructures piloté par la Chine à travers l'Asie, jusqu'en Europe et en Afrique.