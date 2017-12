Les propriétaires d’iPhone ont commencé à poursuivre Apple en justice

Ayant admis qu'elle avait ralenti volontairement la vitesse de fonctionnement de certains anciens modèles d'iPhone, la société Apple doit maintenant faire face à deux recours collectifs.

© AP Photo/ Mark Lennihan Apple explique pourquoi elle a ralenti le fonctionnement d’anciens modèles d’iPhone

La première plainte a été déposée par Stefan Bogdanovich et Dakota Speaset suite à la publication du communiqué. Les plaignants demandent qu'Apple cesse cette pratique et verse un certain montant à tous les utilisateurs concernés, inddique TMZ.

La deuxième a été déposée à Chicago par cinq autres utilisateurs d'iPhone. Ils estiment qu'Apple n'a pas respecté les lois de protection des consommateurs en recourant à des pratiques «immorales».

Ce jeudi, Apple a confirmé sa décision de réduire la vitesse sur d'anciens modèles d'iPhone afin d'assurer un meilleur fonctionnement des batteries des smartphones et éviter les problèmes qui pourraient être causés par leur arrêt subit.

Comme le précise le portail, ce ralentissement a déjà affecté les iPhone 6, 6s et SE.

De son côté, la société précise que cette mesure a été prise pour satisfaire la clientèle en leur garantissant ainsi un meilleur fonctionnement du smartphone. Grâce à la fonction de ralentissement du processeur, le smartphone pourra dit-on fonctionner plus longtemps, même pendant les saisons froides, où la batterie se retrouve plus fragilisée.