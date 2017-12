Des scientifiques ont mis en évidence l’une des raisons du bonheur

Avoir une sœur favorise un développement psychologique équilibré, selon une étude des Universités de Montfont et de d'Ulster qui stipule, après avoir interrogé 571 jeunes âgés de 17 à 25 ans, que le fait d'avoir une sœur vous rend plus heureux et plus optimiste.

La communication et la bonne expression émotionnelle sont la clé de voute d'une bonne santé mentale. Alors messieurs, dames, si vous avez des sœurs, soyez-en heureux, car celles-ci avec leurs qualités de bonnes interlocutrices vous permettraient de vous épanouir dès votre plus jeune âge. C'est ce qu'a dévoilé une étude des Universités de Montfont et de d'Ulster qui affirme que le fait d'avoir une sœur vous rend plus heureux et plus optimiste.

L'étude a interrogé 571 jeunes âgés de 17 à 25 ans sur leur vie et a constaté que ceux qui avaient grandi avec des sœurs étaient plus susceptibles d'être heureux. Il s'avère que les sœurs encouragent leurs frères et sœurs à être plus ouverts et communicatifs sur leurs sentiments, ce qui, selon les chercheurs, favorise une bonne santé mentale.

Le professeur Tony Cassidy, qui a contribué à la réalisation de l'étude, a déclaré, cité par Business Today:

«Les sœurs semblent encourager une communication et une cohésion plus ouvertes dans les familles, mais les frères semblent avoir un effet alternatif». «L'expression émotionnelle est fondamentale pour une bonne santé psychologique et avoir des sœurs en fait la promotion dans les familles», a-t-il ajouté.

M. Cassidy a précisé que les résultats étaient encore plus prononcés dans les familles où les parents s'étaient séparés, ajoutant: «Je pense que ces résultats pourraient être utilisés par des personnes offrant un soutien aux familles et aux enfants pendant les périodes de détresse».

Une autre étude menée par l'Université Brigham Young qui a impliqué 395 familles avec plus d'un enfant a montré qu'avoir une sœur fait de vous une personne plus aimable. Elle affirme également que les frères apportent aussi des avantages, tant que la relation est plus aimante que conflictuelle.

Sur ABC News, Laura Padilla-Walker, chercheuse principale, a déclaré: «L'affection entre frères et sœurs (…) était liée à moins de délinquance et à des comportements plus pro-sociaux comme la gentillesse et la générosité, le bénévolat et l'entraide».