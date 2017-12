Des animaux de compagnie «inutiles», nouveaux plats pour les prédateurs au Danemark

Deux zoos danois, dont celui de Copenhague et de Give, proposent aux propriétaires d'animaux de compagnie d'offrir les petits animaux «inutiles», dont les lapins et les cochons d'Inde, en repas aux lions, aux tigres ou aux loups.

«C'est mieux quand les animaux ont une alimentation variée, qu'elle ne se limite pas avec un cheval ou une vache. De plus, ils sont contents de mâcher la fourrure, alors que les organes vitaux sont très bons pour leur santé», a déclaré à TV2 l'employée du zoo Ann-Sofie Eller.

Et d'expliquer que ce ne sont que les animaux qui auraient pu être la proie naturelle des prédateurs qui constituent leur menu:

«Ce ne serait pas éthique de leur donner des chats ou des chiens, parce que ce n'est pas naturel pour eux».

Le directeur du Zoo de Give, Richard Østerballe, a fait savoir à la chaîne TV2 qu'ils ne cachaient pas pour quels fins ils avaient besoin des animaux et qu'ils appelaient à dévoiler la vérité aussi aux enfants et ne pas leur raconter d'histoires sur «le paradis des lapins». Et de rajouter que dans certains cas les propriétaires pouvaient regarder leurs animaux de compagnie mourir.

Le Zoo de Copenhague jouissait déjà d'une mauvaise réputation après avoir mis à mort devant des enfants la girafe Marius, dont le cadavre avait été donné aux lions.