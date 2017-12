«Je ne veux plus souffrir»: la paralympienne Marieke Vervoort prête pour l’euthanasie

Marieke Vervoort , ancienne athlète paralympique, médaillée aux Jeux olympiques de Londres et de Rio, a indiqué sa décision d'avoir recours à l' euthanasie , parce qu'elle «ne pouvait plus souffrir».

La sportive, qui souffre d'une maladie dégénérative paralysant partiellement son corps, avait signé ses papiers pour l'euthanasie en 2008, mais jusqu'à présent n'était pas encore prête pour cela. Tout a changé récemment lorsque ses douleurs quotidiennes sont devenues insupportables.

«Je ne veux plus souffrir. C'est trop dur pour moi maintenant. Je me sens de plus en plus dépressive. Je n'avais jamais eu de tels sentiments avant. Je pleure beaucoup. La neurologue est restée avec moi toute la nuit et j'avais plusieurs spasmes qui s'enchaînaient. Elle a dit que ce n'était pas une crise d'épilepsie. C'était mon corps qui criait, il en a marre», a déclaré la sportive dans une interview accordée au Telegraph.

L'euthanasie est légale en Belgique mais est toutefois encadrée par plusieurs conditions nécessaires pour que la décision d'une personne soit validée.