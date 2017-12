Ça va devenir chaud! La Ligue russe de hockey sur glace féminine sort son calendrier 2018

Le célèbre photographe Petr Titarenko, qui avait notamment collaboré avec L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Forbes et d’autres magazines, a photographié les plus belles joueuses de hockey sur glace de sept clubs russes pour un calendrier 2018.

Anna Prugova (Aguidel)

© Photo. WHL press service Anna Prugova

Deux fois médaillée de bronze aux championnats du monde, quatre fois détentrice de la Coupe d'Europe, quatre fois championne de la Coupe de Russie, deux fois médaillée d'argent de la Ligue russe de hockey féminine, Anna Prugova est gardienne de but. Originaire de Khabarovsk, dans l'Extrême-Orient russe, elle est tombée amoureuse de ce sport dès l'âge de 11 ans. Resplendissante et pleine de vie, elle se montre très active pour défendre son but.

Maria Pechnikova (Aguidel)

© Photo. WHL press service Maria Pechnikova

Championne de l'Universiade d'hiver de 2015, médaillée d'argent de la Coupe d'Europe, deux fois médaillée d'or et quatre fois médaillée d'argent des championnats de Russie, Maria Pechnikova s'est essayée à plusieurs sports mais s'est finalement arrêtée sur le hockey sur glace. Déterminée, elle aime ce sport pour sa beauté et sa force et aussi parce qu'il nécessite un grand travail d'équipe.

Oxana Afonina (Arctic-Université)

© Photo. WHL press service Oksana Afonina

Championne de Russie à l'époque où elle était joueuse du club Tornado, Oxana Afonina a commencé à jouer à Pervoouralsk, dans l'Oural, pour intégrer par la suite le club Spartak-Mercure. Elle a fait partie de l'équipe nationale lors de nombreux tournois internationaux de hockey sur glace. Oxana est non seulement une excellente joueuse mais aussi une jeune femme très branchée suivie par plus de 8.000 abonnés sur Instagram.

Evgeniya Dupina (Dinamo-Saint-Péterbourg)

© Photo. WHL press service Evgeniya Dyupina

Deux fois championne de l'Universiade d'hiver (en 2015 et en 2017), Evgeniya Dupina a hérité de l'amour pour le hockey sur glace de son père qui est entraîneur. Elle a un sourire d'une star d'Hollywood mais aussi une incroyable vitesse et une grande précision pendant les matchs. Très ouverte avec ses proches, sur la glace elle se transforme en une véritable prédatrice.

Diana Kanaeva (Dinamo-Saint-Péterbourg)

© Photo. WHL press service Diana Kanaeva

Médaillée de bronze du championnat junior de hockey de 2015, Diana Kanaeva a préféré le hockey à la gymnastique lorsqu'elle était enfant. Délicate et gracieuse, précise et rapide comme une panthère, Diana a conquis tout le monde aussi bien sur la glace que dans la vie.

Nadezhda Morozova (Birusa)

© Photo. WHL press service Nadezda Morozova

Médaillée de bronze des championnats du monde de 2016, deux fois championne de l'Universiade d'hiver (en 2015 et en 2017), médaillée de bronze du championnat de la Ligue russe de hockey féminine de 2016, Nadezhda Morozova est la cousine du célèbre joueur de hockey Alexei Morozov. Elle fait partie des trois meilleures gardiennes de but de la Ligue. Toujours de bonne humeur, elle partage son optimisme avec son entourage.

Tatiana Shatalova (Birusa)

© Photo. WHL press service Tatiana Shatalova

Médaillée de bronze du championnat de la Ligue russe de hockey féminine de 2016, Tatiana Shatalova a essayé en vain de persuader ses parents de lui permettre de jouer au hockey lorsqu'elle était enfant. Ses parents n'ont cédé que lorsque Tatiana leur a annoncé sa décision de faire de la boxe. Sur la glace, elle fait tout son possible pour marquer des buts.

Anastasia Smirnova (Skif)

© Photo. WHL press service Anastasia Smirnova

Médaillée d'or et d'argent en Coupe d'Europe, Anastasia Smirnova a participé aux défilés du couturier russe Viatcheslav Zaïtsev avant de prendre une crosse de hockey. Elle a commencé à jouer à l'âge de 19 ans et à 20 ans a signé son premier contrat avec un club de hockey en prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre.

Tatiana Shchukina (Équipe de région de Sverdlovsk)

© Photo. WHL press service Tatiana Shchukina

Trois fois championne de Russie, Tatiana Shchukina a commencé à jouer au hockey à l'âge de 13 ans à Podolsk, dans la région de Moscou. Un an plus tard, elle a choisi d'être gardienne de but. Elle comble son manque d'extrême en faisant du ski alpin. Tatiana est passionnée par la littérature classique et contemporaine et adore les expositions d'impressionnistes.

Nina Pirogova (Tornado)

© Photo. WHL press service Nina Pirogova

Médaillée de bronze des championnats du monde de 2016, Nina Pirogova est née dans une famille d'athlètes. Lorsqu'elle était enfant, elle empruntait les patins de son grand frère et essayé son équipement de hockey. Rien d'étonnant que par la suite Nina est devenue joueuse. Même si son nom est souvent associé à une bagarre sur la glace lors d'un championnat junior, elle adore la lecture et consacre son temps libre à son éducation.

Alevtina Shtaryova (Tornado)

© Photo. WHL press service Alevtina Shtaryova

Médaillée de bronze du championnat junior de 2015, Alevtina Shtaryova s'est intéressée au hockey sur glace en regardant son frère. Elle a essayé beaucoup d'activités avant de choisir le hockey mais il lui a fallu près de six mois pour convaincre ses parents que ce sport était sa tasse de thé. Sa timidité naturelle ne l'empêche pas de faire preuve de fermeté et de beaucoup d'énergie sur la glace.

Anna Shokhina (Tornado)

© Photo. WHL press service Anna Shokhina

Anna Shokhina a commencé le hockey dans une école de sport à Dmitrov, dans la région de Moscou. Ayant fait ses débuts durant la saison 2012-2013 aux championnats de Russie, elle est aujourd'hui la capitaine de l'équipe Tornado et la meilleure joueuse de la Ligue russe de hockey sur glace féminine de la saison 2016-2017.