iPhone ralentis délibérément: Apple fait son mea-culpa

Dans le contexte des révélations faites au sujet de la réduction volontaire des performances d'anciens iPhone, la gronde publique contre la société américaine Apple ne cesse de croître. Afin d'apaiser la colère de ses clients, l'entreprise a présenté ses excuses et annoncé qu'elle allait réduire le coût du remplacement des batteries usagées.

«Nous savons que certains d'entre vous ont l'impression qu'Apple les a laissé tomber. Nous présentons nos excuses. Il y a eu beaucoup d'incompréhension sur cette question, nous voudrions donc clarifier la situation et vous parler des changements sur lesquels nous travaillons», déclare le communiqué de la société.

Le communiqué indique que la mise à jour d'iOS 10.2.1 réduit les performances des modèles iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE afin d'augmenter la durée de vie de la batterie et éviter des désactivations soudaines du smartphone.

«Bien que ces changements puissent passer inaperçus, dans certains cas, les utilisateurs peuvent faire face à un long démarrage des applications et à d'autres manifestations de performance réduite», indique le communiqué.

L'entreprise a en outre annoncé une baisse drastique du coût de remplacement des batteries afin de «regagner la confiance» des consommateurs», de 79 à 29 dollars. La nouvelle version de l'iOS, prévue pour le début de 2018, fournira aux utilisateurs plus d'informations sur l'état des batteries.