Froid polaire sur l'est des USA: des requins retrouvés «frigorifiés»

Deux requins-renards morts de froid ont été rejetés sur la côte est des États-Unis. Cette triste nouvelle est partagée sur sa page Facebook par Atlantic White Shark Conservancy.

Selon les médias locaux, les poissons ont été découverts par un passant sur une plage de Cap Cod, une péninsule dans l'État du Massachusetts. Il s'agit de deux requins mâles d'environ quatre mètres de longueur chacun.

Ces derniers jours, le froid s'est installé dans l'est des USA et de nombreux États sont ensevelis sous la neige. Au cours de cette semaine, le thermomètre est descendu dans le Massachusetts jusqu'à —7°C. Dans la nuit du Nouvel An la météo promet —13°C à Washington où le record de température minimale (-29°C) avait été enregistré en 1899.

Quoique réputé pour préférer les températures fraîches, le Requin-renard vit dans les eaux tropicales et tempérées.