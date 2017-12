Pris en flagrant délit, cet écureuil voleur attaque un policier (vidéo)

La police de la ville de Brockport, dans l'État de New-York, a été appelée dans une maison pour une raison assez inhabituelle: il fallait en chasser le voleur de biscuits — un écureuil.

Les policiers arrivés sur les lieux ont trouvé le criminel poilu dans la cuisine. Pris en flagrant délit, l'animal a paniqué et a commencé à se déplacer chaotiquement dans la cuisine. Puis il a brusquement sauté sur le policier, qui à ce moment-là avait une caméra vidéo allumée.

Comme il est indiqué sur le site de la police, les agents de police Sim et Dawson ne s'attendaient pas à un «accueil aussi chaleureux».

Finalement, l'écureuil a été attrapé et libéré dans la nature. Et la vidéo de l'incident, publiée sur Facebook, a déjà recueilli plus de 100.000 vues.