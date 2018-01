Des Néozélandais ont érigé une île pour pouvoir boire un coup à l’occasion du Nouvel An

La meilleure solution pour contourner l'interdiction de consommer de l'alcool lors de la fête du Nouvel An, est de ... construire une île, selon des Néozélandais.

Des habitants de la ville de Coromandel en Nouvelle-Zélande ont trouvé un moyen insolite pour contourner l'interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics lors de la fête du Nouvel An, annonce le site Stuff.co.nz.

Quelques personnes ont érigé une île artificielle de sable sur l'embouchure de la rivière Tairua lors de la marée basse et y ont installé une table et des chaises. Lorsque l'eau est revenue, les coquins se sont mis à arroser le Nouvel An.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb — Stuff.co.nz News (@NZStuff) 31 декабря 2017 г.

​Ils ont déclaré ne pas être concernés par l'interdiction car se trouvant «dans les eaux internationales».

Selon des témoins, les rigolos sont restés sur leur île jusqu'à la tombée de la nuit pour admirer les feux d'artifice.

Selon l'inspecteur en chef de la police locale John Kelly, les forces de l'ordre n'étaient pas au courant de cette tentative astucieuse de contourner l'interdiction.

«C'est une manière de penser créative. Si j'avais été au courant, j'aurais volontiers rejoint leur groupe», a déclaré le responsable.